Кім Чен Ин заявив про наявність водневої бомби у КНДР

Про наявність у держави такого озброєння згадав лідер країни Кім Чен Ин, слова якого наводить ТАСС з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

"Ми змогли стати великою ядерною державою, здатною захистити незалежність і національну гідність нашої батьківщини потужністю ядерних ударів і водневих бомб", - наводить слова Кім Чен Ина агентство.

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Відзначається, що ця промова була виголошена північнокорейським лідером в ході відвідування оновленого збройового заводу в Пхеньяні.

Північнокорейський лідер також наголосив, що "країні необхідно продовжити активний розвиток військової промисловості".

Ніяких офіційних підтверджень того, що Північна Корея дійсно розробила і створила водневу бомбу, на даний момент не було.