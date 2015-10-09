Кім Чен Ин звільнив сестру із власної служби безпеки

Після серії помилок Кім Чен Ин звільнив свою сестру Кім Є Чжон зі служби безпеки. Про це пише The Telegraph.

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26-річна Кім Є Чжон у минулому році була призначена на ряд ключових посад, в тому числі – радника свого брата. Державні медіа описують її як ключового члена центрального комітету Робітничої партії.

Одна з південнокорейських газет повідомляє, що Кім Є Чжон звільнили після низки помилок.

Найбільш серйозним промахом став інцидент під час відвідування Кім Чен Ином молодіжного фестивалю, коли натовп прорвався до глави КНДР, оскільки служба безпеки не встигла виставити кордони. Тоді молодь розігнала воєнізована охорона лідера.

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Другою такою невдачею Кім Є Чжон стало відвідування главою Північної Кореї колгоспу, де один із музикантів, які його зустрічали, так перехвилювався, що ледь не вдарив Кім Чен Ина гітарою.

Раніше повідомлялося, що Кім Є Чжон за наказом свого брата відповідає за казну режиму замість їх дядька, страченого у грудні 2013 р. Глава країни поставив сестру на чолі 54-го відділу Трудової партії КНДР, діяльність якого раніше контролював Чан Сон Тхек.