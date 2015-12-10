Грузія заявила про вторгнення російського військового вертольота в свій повітряний простір

Про це повідомляє газета "Взгляд".

Це сталося в «зоні конфлікту», міноборони Грузії не уточнює, де саме, але, ймовірно, в Південній Осетії.

«Через кілька хвилин російський військовий вертоліт покинув повітряний простір, повернувшись за «лінію окупації», – відзначили в грузинському військовому відомстві.

Як повідомляла газета, МЗС Грузії у своїй заяві 10 грудня закликав Росію «у відповідь на неодноразово зафіксовані взяті Грузією в односторонньому порядку зобов'язання незастосування сили теж взяти на себе аналогічні юридичні зобов'язання».

Так зовнішньополітичне відомство прокоментувало завершився напередодні чергового раунду Женевських дискусій з безпеки на Кавказі, проведених після війни 2008-го.

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Тбілісі стурбований «мілітаризацією» Абхазії і Південної Осетії, «постійними військовими навчаннями і фактами порушення Російською Федерацією повітряного простору, контрольованого грузинською владою».

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Також Тбілісі, як заявило міністерство закордонних справ, звертає увагу на плани створення Росією і Абхазією Об'єднаної угруповання військ, що, на думку Грузії, «ще раз підтверджує необхідність створення міжнародних механізмів безпеки на «окупованих територіях» і гарантії незастосування сили».

Наступний раунд в Женеві, де посередниками виступають Росія, США, ООН, ЄС і ОБСЄ, відбудеться 22-23 березня 2016 року.