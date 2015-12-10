У 2016 році Росія планує витратити на війну в Сирії $1,2 мільярда - Bloomberg

Про це повідомило офіційне джерело в уряді Росії, передає Bloomberg.

Наголошується, що це складає приблизно $3,3 мільйона на день.

При цьому у Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень зазначили, що раніше Росія витрачала на сирійську кампанію приблизно $4 млн на день, але після знищення Туреччиною російського Су-24 добові витрати досягли $8 млн.

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Раніше газета The Moscow Times з посиланням на звіт аналітиків британського видавництва та аналітичного центру jane's Infromation group (IHS jane's) повідомляла, що Кремль щодня витрачає на військову операцію в Сирії мінімум 2,4 мільйона доларів. Але реальна вартість військової операції може бути в два рази вищою і доходити до 4 мільйонів доларів у день.