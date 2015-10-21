Кремль витрачає на війну в Сирії до $ 4 мільйонів щодня - аналітики

За словами старшого аналітика компанії Бена Мурса, наведені цифри приблизні: реальна вартість військової операції може бути в два рази дорожчою і доходити до 4 мільйонів доларів на день, передає DW.

Згідно з підрахунками IHS jane's, бомбардування у Сирії могли коштувати Кремлю від 80 до 115 мільйонів доларів за весь період. У суму входить доставка військової техніки, інфраструктура, зарплата персоналу, а також бомбардування з повітря.

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За даними аналітиків, кожен виліт військового літака коштує близько 12 тисяч доларів за годину польоту, кожен виліт вертольота - 3 тисячі доларів на годину. За умови, що бойові літаки піднімають у небо кожен день в середньому на 90 хвилин, а вертольоти на одну годину, за добу тільки військова авіація в Сирії обходиться Росії в 710 тисяч доларів, підрахували експерти. Близько 750 тисяч доларів щодня йде на боєприпаси.

За даними IHS jane's, на зарплату військових Кремль може витрачати в день до 440 тисяч доларів. Щоденний вихід бойових кораблів у Середземне море вимагає 200 тисяч доларів на добу. Логістика, комунікації, розвідка додають до перелічених витрат ще 250 тисяч доларів в день.