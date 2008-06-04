Направляти українських миротворців в Абхазію - недоцільно?

Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що направляти український миротворчий контингент у зону грузино-абхазького конфлікту на даному етапі недоцільно.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат підтвердив, що відповідно до існуючої організаційно-правової процедури, це питання на рівні вищого політичного керівництва держави не розглядалося, і жодних рішень щодо нього не ухвалювалося.

“Я б не направляв до Абхазії саме миротворчий контингент. Вважаю, на цьому етапі Україні достатньо обмежитися присутністю українського миротворчого персоналу. Там перебувають декілька українських офіцерів, які успішно виконують поставлені завдання”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, ситуація в Абхазії зараз є неоднозначною, і нав’язувати себе там непотрібно. “Будь-яка миротворча місія повинна бути зорієнтована на успіх, і дуже важливим є бажання усіх конфліктуючих сторін бачити там українців”, – підкреслив голова Комітету ВР.

Говорячи про готовність Збройних Сил України підготувати і відправити військовий контингент у згаданий регіон, А.ГРИЦЕНКО висловив сумнів щодо спроможності України брати участь у додаткових миротворчих місіях.

“Я б дуже обережно говорив про нарощування миротворчих можливостей вітчизняними Збройними Силами, виходячи із наявного їх фінансування та стану матеріально-технічного забезпечення”, – зазначив він.