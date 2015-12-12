Саудівський принц назвав ганьбою можливе висунення Трампа в президенти США

Республіканець накликав на себе гнів у всьому світі, закликавши не пускати мусульман в Америку, передає Бі-бі-сі. "Відмовтеся від участі в президентській гонці, оскільки ви ніколи не переможете", - написав принц в "Твіттері".

Читайте такожБілий дім закликав республіканців відмовитись від висунення Трампа на пост президентаДональд Трамп не залишився в боргу і назвав Валіда ібн Талала "тупуватою" людиною, яка нібито бажає отримати "гроші батька", щоб взяти під контроль деяких американських політиків. "У разі мого обрання цього не станеться", - додав Трамп.

При цьому принц є одним з найбагатших людей Близького Сходу: за оцінкою Forbes на грудень цього року, його статок становить близько $24,8 млрд.

Скандальну заяву Дональда Трампа, зроблену після вбивства 14 осіб в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно, викликала осуд у Білому Домі і низці країн світу.

Дональд Трамп закликав до повного припинення в'їзду мусульман в США і закриття кордонів до тих пір, поки влада США "не розбереться, що відбувається".

Білий Дім поспішив назвати слова Трампа такими, що суперечатьнаціональним інтересам.