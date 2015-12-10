Цукерберг виступив на захист мусульман

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я хочу додати свій голос на підтримку мусульман у нашій спільноті і у всьому світі. Після атак на Париж і ненависті цього тижня я можу тільки уявити собі той страх, який відчувають мусульмани, від того, що їх будуть переслідувати за дії інших людей. Як єврея, мої батьки вчили мене, що ми повинні встати проти нападок на всі громади", - написав Цукерберг.

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Він додав, що Facebook завжди радий мусульманам.

"Якщо ви мусульманин в цьому співтоваристві, як лідер Facebook хочу, щоб ви знали, що вам тут завжди раді і що ми будемо боротися, щоб захистити свої права і створити мирне й безпечне середовище для вас", - заявив засновник соцмережі.

Нагадаємо, що напередодні американський мільярдер Дональд Трамп, який вважається одним з основних претендентів від Республіканської партії в кандидати на пост президента США, заявив про те, що в'їзд мусульман в країні повинен бути повністю припинений після інциденту зі стріляниною в каліфорнійському Сан-Бернардіно, в ході якого загинули 14 людей.

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