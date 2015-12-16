В ООН стартувала передвиборча гонка на пост генсека

Про це повідомляє Reuters.

Пан Гі Мун, колишній глава МЗС Південної Кореї, повинен піти у відставку в кінці 2016 року, після двох п'ятирічних термінів на посаді. Через ротацію представників різних регіональних груп генсеком тепер може стати представник держави зі Східної Європи.

Відзначається, що список кандидатів складається за закритими дверима Радою Безпеки з 15 держав, з яких п'ять (Китай, Росія, США, Великобританія і Франція) володіють правом вето.

Поточний президент Радбезу, посол США Саманта Пауер, і президент Генасамблеї данець Могенс Люккетофт, звернулися до держав-членів ООН c пропозицією підвищити прозорість процесу.

Крім того, дипломати запропонували розглянути на роль генсека кандидатів-жінок для забезпечення рівних можливостей. З 1945 року посаду займають тільки чоловіки.

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У посланні президенти Радбезу і ГА запрошують держави ООН прийняти участь у виборі кандидатів, після чого список буде направлений у всі 193 держави організації.

Кандидати повинні володіти високими організаторськими здібностями, багатим досвідом у міжнародних відносинах, а також навичками в дипломатії і комунікації з людьми.