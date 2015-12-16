Лавров завтра ввечері вирушить до США на зустріч щодо Сирії
11:20, 16 грудня 2015Світ
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Глава МЗС РФ вилетить у Нью-Йорк 17 грудня ввечері.
REUTERS
Глава МЗС Росії Сергій Лавров вилетить увечері 17 грудня до Нью-Йорку назустріч щодо Сирії.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МЗС РФ.
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Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що військові США і Росії незабаром проведуть консультації щодо Сирії з метою уникнути випадкового конфлікту.
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