Google назвав найпопулярніші пошукові запити цього року

Найбільш обговорюваною темою в світі стала листопадова терористична атака в Парижі: кількість запитів перевищила 897 млн. Також після землетрусу в Непалі користувачі запитували у Google «Як допомогти Непалу?» понад 85 млн разів, передає Lenta.ru.

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Іншою популярною темою виявилася міграційна криза в Європі. До неї відносяться 23 млн запитів. За повідомленням компанії, італійці, наприклад, з'ясовували, як усиновити сироту з Сирії, а німці цікавилися, з яких країн приїжджають біженці.

Коли Верховний суд США прийняв рішення визнати законними одностатеві шлюби у всіх штатах, пошуковик зареєстрував рекордну кількість запитів, пов'язаних з одностатевими шлюбами і Верховним судом США одночасно, - сумарно близько 182 млн.

Найбільш обговорюваною персоною став Брюс Дженнер, вітчим Кім Кардашьян, який оголосив про зміну статі. Тепер його звуть Кейтлін Дженнер, і кількість запитів, пов'язаних з цим ім'ям, перевищила 344 млн.

Іншим трендом 2015-го стало плаття, яке поділило інтернет на дві половини: одні користувачі вважали, що воно біло-золоте, інші — синьо-чорне. Ця тема породила 73 млн запитів. Через кілька днів дискусій пошук по синьо-чорному платтю виявився вищий, ніж по біло-золотому.

У сфері кіно найбільш популярною виявилася прем'єра фільму «Зоряні війни: Пробудження сили». Тільки трейлер фанати шукали в Google понад 155 млн разів. А найбільш очікуваним музичним альбомом став «25» співачки Адель. Запити на цю тему в пошуковику стали найвищі за всю його історію, а саме слово Adele в Google вводили 439 млн разів.