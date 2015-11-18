Google оголосила про перезапуск своєї соцмережі

Проект за час свого існування так і не зміг домогтися широкої популярності, проте в Google здаватися не збираються, передає vestifinance.ru.

В оновленій версії акцент зроблений лише на двох функціях – «колекціях» і «спільнотах», а решта зведені до мінімуму: наприклад, користувачів позбавили можливості організовувати зустрічі і залишати геомітки.

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Керівник проекту Бредлі Хоровітц заявив виданню TechCrunch, що сьогоднішнім анонсом вони фактично поставили крапку в історії Google+ і відродили цей проект, але вже в іншому образі.

«Ми спрощуємо Google Plus, щоб він став тим місцем, де люди зможуть об'єднуватися за загальним інтересам. І ми будемо видаляти ті функції, які не відповідають поставленій мети»,— сказали представники компанії в коментарі The Wall Street Journal.

Повідомляється, що завдяки редизайну, виконаному згідно з оновленими гайдлайнами Material Design, соцмережа виглядає більш гармонійно і цілісно на різних платформах і пристроях. Зміни почнуть вступати в силу з сьогоднішнього дня, але може знадобитися деякий час, перш ніж всі користувачі Google+ перейдуть на оновлений дизайн.