У РФ вперше оприлюднили мільярдні витрати на пропагандистське мовлення Russia Today

Російський Мін'юст вперше оприлюднив звіт некомерційної організації "ТВ-Новини", яка керує телеканалом RT. Про це повідомляє "РБК".

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Згідно зі звітом за 2014 рік, на "створення і мовлення телевізійних каналів англійською, арабською та іспанською мовами" автономна некомерційна організація витратила 11,7 млрд руб. Ще 49 млн руб. НКО витратила на французьке мовлення. При цьому ефірного мовлення у французького підрозділу RT поки немає, в 2015 році був тільки запущений новинний сайт.

У підсумку, всього RT витратив у 2014 році 11,74 млрд руб. Зазначається, що телекомпанія вклалася в розмір виділеної їй субсидії — у 2014 році вона отримала з бюджету 11,87 млрд руб. Одночасно на сайті Мін'юсту РФ опублікований звіт за 2013 рік: загальна сума витрат автономної некомерційної організації склала 12,9 млрд руб.

За словами генерального директора Transparency International Russia Антона Поминова, НКО зобов'язані передавати відомості в Мін'юст, але це не робить ці організації більш прозорими. Наприклад, НКО направляють номери платіжних доручень. Ці відомості не публікуються, тому звіт про витрати на сайті Мін'юсту сторонньому спостерігачеві може здатися не дуже докладним, пояснив Поминов.

Видання також посилається на адвоката Павлова, який вважає, що формально НКО виконала вимоги законодавства. Хоча інші організації публікують більш докладні звіти, каже Павлов. Він також звернув увагу, що на сайті Мін'юсту РФ розміщено відомості лише за два роки. Будь-яка інша неприбуткова організація вже отримала попередження від міністерства за такі порушення, впевнений Павлов.