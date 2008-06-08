Землетрус у Греції: є жертви і руйнування

Надходять повідомлення про руйнування і жертви в результаті потужного землетрусу на південному заході Греції. Декілька будівель в населених пунктах недалеко від епіцентра впали або були серйозно пошкоджені.

За останніми даними, 11 осіб опинилися під завалами. 1 людина загинула, декілька отримали поранення, - повідомляють місцеві ЗМІ.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,5 знаходився на півострові Пелопоннес, за 35 кілометрах від міста Патрас. Підземні поштовхи відчувалися в Афінах і навіть в місті Салоніки на півночі країни.

Радіо Свобода