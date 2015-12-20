ЗМІ: новим главою МЗС Великобританії може стати мер Лондона

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на оточення Девіда Кемерона, передає "ЄвроПравда". Як зазначає видання, Бориса Джонсона можуть призначити на нову посаду в травні 2016 року, коли його термін на посаді мера завершиться.

Читайте такожБританський прем'єр сподівається на більш вигідні умови членства в ЄвросоюзіТакий крок оточення Девіда Кемерона пояснює бажанням прем'єра довести, що він веде кампанію за те, щоб Великобританія залишилася в складі Євросоюзу.

Як пише The Telegraph, інформацію про можливе призначення Бориса Джонсона було отримано практично відразу після того, як стало відомо,що референдум щодо членства Великобританії в ЄС може відбутися в наступному році.

Нагадаємо, раніше Девід Кемерон заявив, що громадяни Великобританії приймуть рішення щодо членства країни в ЄС на референдумі, який повинен відбутися до кінця 2017 року.