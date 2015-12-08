Туск: ЄС готовий піти назустріч вимогам Лондона щодо реформ

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зустріч запланована в Брюсселі наступного тижня.

У листопаді прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон виступив з ініціативою законодавчо обмежити виплату трудової допомоги та надання податкових пільг мігрантам ЄС, а також пригрозив виходом країни з ЄС, якщо лідери інших країн не прислухаються до вимог реформувати союз і надати більше повноважень національним урядам і парламентам.

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За словами Туска, пропозиція Британії про заборону на надання ряду пільг робітникам-мігрантам з країн Євросоюзу викликає "суттєві політичні розбіжності".

У листі до лідерів Євросоюзу Туск попередив, що невизначеність у зв'язку з майбутнім членством Британії в ЄС дестабілізує взаємини в організації.

Раніше УНІАН повідомляв, що переговори з владою Великобританії про умови членства в Євросоюзі повинні завершитися в лютому 2016 року.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували текст листа британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона до голови Європейської ради Дональда Туска з пропозиціями щодо реформи ЄС. Пропозиції розділені на 4 блоки, кожен з яких має свою назву: економічне управління, конкурентоспроможність, суверенітет і імміграція.