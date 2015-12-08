Туск: ЄС готовий піти назустріч вимогам Лондона щодо реформ
Члени Євросоюзу готові піти назустріч вимогам Лондона про реформування організації, але питання пільг і свободи пересувань вимагають серйозних політичних дебатів на майбутній зустрічі лідерів ЄС.
Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Зустріч запланована в Брюсселі наступного тижня.
У листопаді прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон виступив з ініціативою законодавчо обмежити виплату трудової допомоги та надання податкових пільг мігрантам ЄС, а також пригрозив виходом країни з ЄС, якщо лідери інших країн не прислухаються до вимог реформувати союз і надати більше повноважень національним урядам і парламентам.
Читайте такожКемерон і Туск у переговорах про умови членства Великобританії в ЄС досягли прогресу - ЗМІ
За словами Туска, пропозиція Британії про заборону на надання ряду пільг робітникам-мігрантам з країн Євросоюзу викликає "суттєві політичні розбіжності".
У листі до лідерів Євросоюзу Туск попередив, що невизначеність у зв'язку з майбутнім членством Британії в ЄС дестабілізує взаємини в організації.
Раніше УНІАН повідомляв, що переговори з владою Великобританії про умови членства в Євросоюзі повинні завершитися в лютому 2016 року.
Читайте такожГолова Єврогрупи припустив створення "міні-Шенгену" в майбутньому
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували текст листа британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона до голови Європейської ради Дональда Туска з пропозиціями щодо реформи ЄС. Пропозиції розділені на 4 блоки, кожен з яких має свою назву: економічне управління, конкурентоспроможність, суверенітет і імміграція.