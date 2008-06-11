Буш жалкує, що його неправильно зрозуміли

Президент США Джордж Буш жалкує про те, що його войовнича риторика примусила світ повірити у те, що він є «людиною, яка дуже переймається війною» в Іраку. Як розповів сам Буш в інтерв`ю газеті The Times, тепер його метою є залишити своєму послідовникові дипломатичні ключі для врегулювання іранського питання. Він відзначив, що жалкує про те, що його країну не так зрозуміли. «Обертаючись назад, думаю, що міг би використовувати інший тон, іншу риторику», - заявив Буш. Такі фрази, як «живий чи мертвий», «продовжуємо наступати», за словами Буша, «стали сигналом для людей, що я зовсім не мирна людина». Стосуючись питання Ірану, Буш заявив, що побоюється політики Барака Обами в цьому питанні у випадку, якщо сенатор стане президентом.

Газета.ру