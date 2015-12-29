Коаліція на чолі з США знищила причетного до паризьких терактів лідера ІДІЛ - Reuters

Коаліція на чолі з США знищила за минулий місяць десять керівників терористичної організації «Ісламська держава», повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами представника коаліції полковника Армії США Стіва Уоррена, серед убитих терористів були причетні до терактів у Парижі.

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Керівники ІД були ліквідовані в результаті повітряних ударів, уточнив полковник. Деякі з них, за його словами, планували нові теракти, спрямовані проти країн Заходу.

Уоррен розповів, що серед убитих Абдул Кадер Хакім, який займався зовнішніми операціями ІД і мав зв'язки з паризької осередком. Він був убитий 26 грудня в Мосулі, додав представник коаліції.