У Росії назвали основну загрозу "духовних скреп"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це йдеться у затвердженій президентом Росії Володимиром Путіним оновленій стратегії національної безпеки Росії.

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Зокрема, серед загроз безпеки РФ виділено: «Діяльність радикальних громадських об'єднань та угруповань, які використовують націоналістичну і релігійно-екстремістську ідеологію, іноземних та міжнародних неурядових організацій, фінансових та економічних структур, а також приватних осіб, спрямована на порушення єдності й територіальної цілісності РФ, дестабілізація внутрішньополітичної і соціальної ситуації в країні, включаючи інспірування «кольорових революцій», руйнування традиційних російських духовно-моральних цінностей».