Помер актор, який зіграв легендарного професора Снейпа в "Гаррі Поттері"
14:56, 14 січня 2016Світ
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Британський актор Алан Рікман, відомий за фільмами "Міцний горішок", "Догма", "Парфумер" та серії фільмів про Гаррі Поттера, помер у Лондоні.
Алан Рікман зіграв більш ніж в 50 фільмах / all-pix.com
Йому було 69 років. Як повідомляє The Guardian, артист страждав від раку. Його смерть підтвердили члени сім'ї, передає Lenta.ru.
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Алан Рікман зіграв більш ніж в 50 фільмах. Одна із найзначніших його ролей - професор Северус Снейп, в екранізації романів Джоан Роулінг.
Актор закінчив найкращу вищу акторську школу Великобританії - Королівську академію драматичного мистецтва (Royal Academy of Dramatic Art) і згодом став лауреатом премій "Золотий глобус", Венеціанського кінофестивалю, "Еммі" і BAFTA.
Помер актор Алан Рікман
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