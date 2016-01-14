Помер актор, який зіграв легендарного професора Снейпа в "Гаррі Поттері"

Йому було 69 років. Як повідомляє The Guardian, артист страждав від раку. Його смерть підтвердили члени сім'ї, передає Lenta.ru.

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Алан Рікман зіграв більш ніж в 50 фільмах. Одна із найзначніших його ролей - професор Северус Снейп, в екранізації романів Джоан Роулінг.

Актор закінчив найкращу вищу акторську школу Великобританії - Королівську академію драматичного мистецтва (Royal Academy of Dramatic Art) і згодом став лауреатом премій "Золотий глобус", Венеціанського кінофестивалю, "Еммі" і BAFTA.