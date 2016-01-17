У Сирії бойовики "Ісламської держави" взяли в заручники понад 400 осіб - ЗМІ

12:07, 17 січня 2016
Світ
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Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" взяли в заручники понад 400 осіб .

REUTERS

Після масового вбивства мирних жителів у сирійському місті Дейр-ез-Зор терористи взяли в заручники сотні людей. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на агентство AFP.

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За даними агентства, терористи захопили людей у приміських районах, а також у найближчих до міста населених пунктах. Серед захоплених - жінки та діти. Бойовики, як повідомляється, повели заручників на територію контрольованих ними районів.

Як повідомлялось, 16 січня бойовики терористи ІДІЛ здійснили низку нападів на позиції армії Асада в Дейр-ез-Зорі, розташованому на північному сході країни за 430 км від Дамаска. Жертвами збройних зіткнень стали 335 осіб, серед яких десятки мирних жителів.

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