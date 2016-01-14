Бойовики ІДІЛ узяли на себе відповідальність за теракти у Джакарті: головна ціль - іноземці

Про це повідомляє Independent.

"Бійці Ісламської держави провели сьогодні збройний напад, орієнтований на іноземних громадян і сили безпеки", - цитує Independent телеграму ІДІЛ, представлену агентством Aamaq.

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Між тим глава поліції Джакарти Тіто Карнавіван заявив, що бойовики ІД «безумовно» причетні до терактів у столиці. Він додав, що організатором вибухів є громадянин Індонезії Бахрум Наїм, який в даний час знаходиться у Сирії та воює на боці ІД.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок серії вибухів у Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей.

За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначало, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також знаходяться фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.