The Sunday Times: Кемерон обговорить зі спецслужбами доповідь про отруєння екс-агента ФСБ Литвиненка

У документі, як очікується, йтиметься про причетність Кремля до смерті колишнього співробітника ФСБ, пише британська газета The Sunday Times.

Глава британського уряду і Ради національної безпеки обговорять результати розслідування, перш ніж вирішити, чи слід вжити щодо Москви якісь дії, цитує видання Росбалт.

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Як повідомило джерело в британських спецслужбах, незаперечні докази того, хто замовив вбивство Литвиненка, відсутні, проте "немає сумнівів в тому, хто саме був виконавцем цього злочину".

За словами одного із співробітників Даунінг-стріт, відповідальність за вбивство у доповіді буде покладатися на Кремль. У той же час співрозмовник газети зазначив, що Лондон не має наміру драматизувати ситуацію: "Ми не будемо оголошувати війну Росії".

Доповідь за підсумками розслідування обставин смерті Олександра Литвиненка, в тілі якого був виявлений радіоактивний полоній-210, повинен бути оприлюднений 21 січня.