Біля ресторану в Таїланді пролунали два вибухи, є жертви

Особу загиблої вже ідентифікована поліцейськими, повідомляє Bangkok Post.

Незабаром після цієї події за 10 м від місця вибуху пролунав другий, унаслідок якого ніхто не постраждав.

Наразі співробітники поліції оточили місце події. Правоохоронці почали розслідування, встановлюють мотиви того, що сталося.

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Як повідомляв УНІАН, унаслідок серії вибухів в Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей. За даними Reuters, один вибух стався поруч з великим торговим центром. Associated Press зазначає, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також розташовані фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.