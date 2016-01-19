Біля ресторану в Таїланді пролунали два вибухи, є жертви
Одна жінка вбита і ще сім осіб постраждали внаслідок вибуху ручної гранати біля ресторану на пляжі Сой-Саван у Таїланді.
Особу загиблої вже ідентифікована поліцейськими, повідомляє Bangkok Post.
Незабаром після цієї події за 10 м від місця вибуху пролунав другий, унаслідок якого ніхто не постраждав.
Наразі співробітники поліції оточили місце події. Правоохоронці почали розслідування, встановлюють мотиви того, що сталося.
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Як повідомляв УНІАН, унаслідок серії вибухів в Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей. За даними Reuters, один вибух стався поруч з великим торговим центром. Associated Press зазначає, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також розташовані фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.