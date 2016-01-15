Індонезійська поліція заарештувала трьох чоловіків у справі про теракти в Джакарті
Індонезійська поліція заарештувала трьох людей, підозрюваних у причетності до терористичних атак в Джакарті, передає агентство Ассошіейтед Прес в п'ятницю.
Нові арешти відбулися вранці в п'ятницю в столичному передмісті Депок. Глава поліції району полковник Двійоно повідомив телеканалу MetroTV, що правоохоронці затримали для допиту трьох чоловіків.
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Серія вибухів прогриміла в четвер в самому центрі індонезійської столиці. За даними індонезійської поліції, серію вибухів влаштувала група з приблизно 10-15 бойовиків, у тому числі кілька терористів-смертників. В результаті загинули сім чоловік, включаючи п'ятьох терористів, близько 20 поранені. Раніше повідомлялося про арешт чотирьох підозрюваних, пише РИА Новости.
Відповідальність за теракти в Джакарті взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".