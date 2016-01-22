Прем'єр Нідерландів: ЕС має до двох місяців для збереження Шенгенської системи

Про це він заявив у четвер, 21 січня, у Давосі під час Світового економічного форуму, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

З настанням теплої погоди, вважає Рютте, потік біженців до Європи може суттєво зрости. Цей процес потрібно взяти під контроль упродовж наступних тижнів, аби не допустити колапсу Шенгенської системи, наголосив прем'єр Нідерландів, країна якого зараз головує в ЄС.

"За перші три тижні цього року близько 35 тисяч людей прибули морем з Туреччини до Греції. За січень минулого року було лише 1600. Коли настане весна, кількість біженців зросте в чотири рази", - зазначив Рютте. За його словами, Європейський Союз, зокрема Нідерланди, Німеччина та інші країни, "не впораються з такою кількістю".

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Прем'єр Нідерландів вважає, що необхідно у найкоротші терміни втілити угоду між ЄС та Туреччиною, згідно з якою Анкара обіцяла стримати потік біженців до Європи. Крім того, Рютте заявив про важливість побудови центрів реєстрації прохачів притулку в Італії та Греції.

Німецький міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле під час дискусії у Давосі зазначив, що для подолання кризи біженців необхідно виділити країнам, які межують з Сирією, більше коштів. Утім, це означає, що витрати Європи зростуть на мільярди. Шойбле виступив за те, щоб кошти добровільно виділяли ті країни, які мають таку можливість.

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Як повідомляв УНІАН, голова Євроради Дональд Туск, виступаючи в Європарламенті заявив, що у Європи є «не більше двох місяців» для того, щоб взяти під контроль міграційну кризу, інакше настане крах Шенгенської зони.