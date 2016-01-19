Призупинення Австрією дії Шенгенської угоди суттєво не впливає на українців - посол

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у соцмережі. «Шановні українці. Щодо так званої призупинки Шенгену в Австрії. Для українських громадян не змінюється нічого, крім одної речі. Як і решта європейців, перетинаючи угорсько-австрійський, словенсько-австрійський або австрійсько-німецький кордон по автобану (себто "по вертикалі", за маршрутами біженців), ми маємо бути готові стояти в черзі та пред'явити паспорт з візою. Поза тим, все лишається, як було», - зазначив він.

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«Ніяких більше змін. Так кажуть австрійці», - додав український посол.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня канцлер Австрії Вернер Файман заявив, що країна через наплив мігрантів тимчасово припиняє дію Шенгенської угоди. "На кордоні необхідно пред'являти документи, якщо Євросоюз не зможе захистити зовнішні кордони, то майбутнє Шенгену в цілому виявиться під питанням", - додав канцлер Австрії.