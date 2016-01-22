Військовим США у Афганістані розширили повноваження у боротьбі з ІД - BBC
03:09, 22 січня 2016Світ
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Міноборони США підтвердило, що американському військовому командуванню надали розширені повноваження для боротьби із бойовиками угруповання "Ісламська держава" в Афганістані.
REUTERS
Це перший випадок санкціонування дій американських військових проти ІД поза Іраком та Сирією, передає BBC Україна.
Речник Пентагону не надав деталей цього дозволу, проте зазначив, що це означає, що американські військові зможуть вживати заходів проти екстремістських угруповань, якщо ті загрожуватимуть американським інтересам у країні.
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Зокрема, мова йде про сформоване у 2015 році відділення "Ісламської держави" у Афганістані і Пакистані - так зване "Вілаят Хорасан".
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