В ООН вважають, що ЄC може прийняти більше біженців - BBC
01:15, 25 січня 2016Світ
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Країни ЄС могли б прийняти більше справжніх біженців з Сирії, якщо б краще співпрацювали.
REUTERS
Про це заявив новий голова агенції ООН з питань біженців Філіппо Гранді, повідомляє BBC Україна.
Італійський дипломат, який зайняв пост цього року, також закликав ЄС робити більше для сирійських біженців поза межами союзу.
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Минулого року до ЄС прибули понад мільйон нелегальних біженців.
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