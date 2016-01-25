В ООН вважають, що ЄC може прийняти більше біженців - BBC

Про це заявив новий голова агенції ООН з питань біженців Філіппо Гранді, повідомляє BBC Україна.

Італійський дипломат, який зайняв пост цього року, також закликав ЄС робити більше для сирійських біженців поза межами союзу.

Читайте такожДію прикордонного контролю в Шенгенській зоні планується подовжити до кінця 2016 року - ЗМІ

Минулого року до ЄС прибули понад мільйон нелегальних біженців.