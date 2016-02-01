"Під прицілом": Російські опозиціонери звинуватили Кадирова в підбурюванні до вбивства

"У пості Кадирова (в соцмережі Instagram - УНІАН), міститься "пряме підбурювання до вбивства", - заявив Кара-Мурза, повідомляє РБК.

За його словами, в найближчі дні опозиціонери подадуть заяву в правоохоронні органи з проханням провести перевірку і в разі потреби порушити кримінальну справу.

Дії самого Кадирова Кара-Мурза назвав "наслідком безкарності, яка вже майже рік існує щодо вбивства Бориса Нємцова".

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"Сліди цього злочину так чи інакше ведуть в Грозний, але Кадиров навіть формально не був допитаний у цій справі, хоча цього вимагали адвокати родичів Нємцова. Замість цього ми бачимо в останні кілька тижнів скоординовану серію погроз з боку самого Кадирова і його поплічників щодо противників нинішнього режиму", — зазначив політик.

Він також підкреслив, що коментар "Хто не зрозумів, той зрозуміє" Кадиров раніше публікував у своєму акаунті 25 травня, тобто за добу до того, як в лікарні з отруєнням був госпіталізований Кара-Мурза.

Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram. "Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції" Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.