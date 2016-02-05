У Держдумі пригрозили дзеркальними заходами у разі введення віз Україною

Про це в п'ятницю заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.

"Природно, у разі денонсації угоди про безвізовий режим, Росія відповість симетрично", - констатував Слуцький. І це, за його словами, "на жаль, вплине на простих громадян", оскільки, "у нас досі не згорнуті до кінця культурні, гуманітарні обміни на всіх рівнях".

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"Тому, якщо нас змусять ввести візи з Україною, постараємося зробити їх для багатьох категорій українських громадян м'якими", - підкреслив голова комітету. Він звернув увагу, що для російської сторони це "буде принциповим".

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій пропонує парламенту прийняти постанову про припинення дії Угоди про безвізовий режим між Україною і Росією.

Як відомо, з 1 березня 2015 року росіянам для в'їзду в Україну необхідно мати при собі закордонний паспорт. У квітні 2014 року також було введено обмеження на в'їзд на територію України для чоловіків - громадян Росії у віці від 16 до 60 років.