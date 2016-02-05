До Ради внесли проект про скасування безвізового режиму з Росією
Перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує парламенту прийняти постанову про припинення дії Угоди про безвізовий режим між Україною та Росією.
Про це Парубій повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Зареєстрував із Ігорем Лапіним та колегами депутатами постанову про припинення Угоди про безвізовий режим між Україною та Росією», - повідомив Парубій.
Він зазначив: «Давно переконаний, що це абсолютно необхідно. Ще будучи секретарем РНБО не раз виступав з цією ініціативою. На жаль, тоді моя позиція не була підтримана".
Читайте такожВізовий режим з Росією можуть ввести вже у 2016 році - Турчинов (відео)
Парубій обгрунтовує доцільність введення віз для громадян Росії їхньою підтримкою агресії Російської Федерації щодо України: "Окупований Крим і Донбас, тисячі вбитих українців, зруйновані міста і села… І це все під істерично-радісні воплі обдовбаних «скрєпами» і пропагандою «сусідів». 93% (росіян - УНІАН) підтримує анексію Криму Росією, з них 80 % - навіть якщо доведеться почати війну. 59% – росіян негативно ставляться до України, а 37 відсотків росіян вважають українців ворогами. Необхідно контролювати кожного представника країни-агресора, що хоче потрапити в Україну», - наголосив Парубій і додав: «Ми не маємо права навіть допустити можливість, щоб через безвізовий режим на нашу територію потрапляли ворожа агентура та диверсійні групи».
Візовий карантинЗареєстрував із Ігорем Лапіним та колегами депутатами постанову про припинення Угоди про безвізовий р...Опубліковано Андрій Парубій5 лютого 2016 р.