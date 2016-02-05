До Ради внесли проект про скасування безвізового режиму з Росією

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Зареєстрував із Ігорем Лапіним та колегами депутатами постанову про припинення Угоди про безвізовий режим між Україною та Росією», - повідомив Парубій.

Він зазначив: «Давно переконаний, що це абсолютно необхідно. Ще будучи секретарем РНБО не раз виступав з цією ініціативою. На жаль, тоді моя позиція не була підтримана".

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Парубій обгрунтовує доцільність введення віз для громадян Росії їхньою підтримкою агресії Російської Федерації щодо України: "Окупований Крим і Донбас, тисячі вбитих українців, зруйновані міста і села… І це все під істерично-радісні воплі обдовбаних «скрєпами» і пропагандою «сусідів». 93% (росіян - УНІАН) підтримує анексію Криму Росією, з них 80 % - навіть якщо доведеться почати війну. 59% – росіян негативно ставляться до України, а 37 відсотків росіян вважають українців ворогами. Необхідно контролювати кожного представника країни-агресора, що хоче потрапити в Україну», - наголосив Парубій і додав: «Ми не маємо права навіть допустити можливість, щоб через безвізовий режим на нашу територію потрапляли ворожа агентура та диверсійні групи».