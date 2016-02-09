Іракська армія захопила райони навколо міста Рамаді

Іракські військові також повідомили, що спільно з поліцією і антитерористичними силами відкрили дорогу, що з’єднує Рамаді з базою в Хаббанії, де дислокуються сили коаліції під проводом США, і зі столицею Іраку, Багдадом, передає радіо "Свобода".

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У грудні 2015 року влада Іраку заявила про звільнення Рамаді, столиці провінції Анбар, але щоденні бої з ісламістами продовжувалися на східних околицях міста.

Останній наступ сприяє діям армії у Фаллуджі, яку нині контролюють бойовики "Ісламської держави", але місто оточене іракськими урядовими військами.

Бойовики "Ісламської держави" захопили значні ділянки території на півночі і заході Іраку в 2014 році, вони здійснили кілька нападів в останні місяці в столиці, в основному проти сил безпеки і шиїтів.