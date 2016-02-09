Іракська армія захопила райони навколо міста Рамаді
Іракські військові відновили контроль над територією довкола західного міста Рамаді, яке раніше захопили бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава".
Іракські військові також повідомили, що спільно з поліцією і антитерористичними силами відкрили дорогу, що з’єднує Рамаді з базою в Хаббанії, де дислокуються сили коаліції під проводом США, і зі столицею Іраку, Багдадом, передає радіо "Свобода".
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У грудні 2015 року влада Іраку заявила про звільнення Рамаді, столиці провінції Анбар, але щоденні бої з ісламістами продовжувалися на східних околицях міста.
Останній наступ сприяє діям армії у Фаллуджі, яку нині контролюють бойовики "Ісламської держави", але місто оточене іракськими урядовими військами.
Бойовики "Ісламської держави" захопили значні ділянки території на півночі і заході Іраку в 2014 році, вони здійснили кілька нападів в останні місяці в столиці, в основному проти сил безпеки і шиїтів.