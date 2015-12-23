Іракські війська з боями зайняли частину центру міста Рамаді, яке є оплотом ісламістів

За оцінками іракських військових, у місті можуть залишатися від 350 до 500 бойовиків угрупування, включаючи смертників, передає Бі-бі-сі. В даний час війська пробиваються до комплексу урядових будівель в центрі міста. Їм протистоять смертники і снайпери.

Читайте такожАрмія Іраку розпочала зачистку центру Рамаді від бойовиків "Ісламської держави" - Reuters

Іракські війська при підтримці місцевих ополченців і авіації коаліції, очолюваної США, ведуть бої в Рамаді вже другий день. Наступ на місто готувалося кілька місяців. У ході підготовки війська відрізали шляхи постачання бойовиків, а жителів просили покинути місто.

Поряд з сотнями бойовиків у місті, як і раніше знаходяться десятки тисяч цивільних осіб. Надходять повідомлення про те, що бойовики "Ісламської держави" збирають їх у групи з невідомою метою.

Як заявив у розмові з Бі-бі-сі губернатор провінції Анбар, центром якої є Рамаді, влада Іраку розраховує взяти місто під контроль вже до вихідних. Представник коаліції західних країн, зі свого боку, заявив, що битва за місто може затягнутися.

Нагадаємо, ісламісти зайняли місто Рамаді в травні цього року. З тих пір воно стало оплотом бойовиків "Ісламської держави".