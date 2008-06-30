Грузія відкинула звинувачення у причетності до вибухів у Гаграх

Представники грузинської влади спростували заяву президента Абхазії Сергія БАГАПША, в якій він звинуватив Грузію в причетності до вчорашніх вибухів у Гаграх, передає Lenta.ru з посиланням на газету "Коммерсант".

Зокрема, керівник інформаційно-аналітичного департаменту МВС Грузії Шота УТІАШВІЛІ назвав "абсолютною брехнею" ці звинувачення і припустив, що вчорашні вибухи стали результатом "протистояння між кланами президента С.БАГАПША та його віце-президента ХАДЖІМБИ".

Нагадаємо, у неділю в центрі абхазького курортного міста Гагри сталося два вибухи, внаслідок яких шестеро осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Незабаром після події президент Абхазії С.БАГАПШ звинуватив Грузію в організації вибухів. За його словами, цей теракт спрямований не тільки проти самої невизнаної республіки, а й проти росіян, які відпочивають в Абхазії.