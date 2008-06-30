У Єврокомісії назвали головні причини інфляції у зоні євро

Єврокомісія вважає, що основний тиск на інфляцію продовжують здійснювати нафти та продовольство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Амеліа ТОРРЕС.

“Ми поки не маємо ніяких більш чітких показників, але можемо думати, що це – результат зростання цін на нафту та на продовольство”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що рівень інфляції, що очікується у червні в єврозоні є “некомфортно високим для єврозони, як і для інших країн Європи та світу”.

“Це набагато більше, ніж хтось хотів би бачити”, - сказала А.ТОРРЕС.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми оцінками, річна інфляція в зоні євро у червні становитиме 4,0%.

У травні річна інфляція в зоні євро становила 3,7%.