Кемерон поки не домовився в Брюсселі - BBC
Надії британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона досягти угоду про реформу ЄС досі не виправдалися, бо станом на вечір другого дня саміту лідери країн ЄС продовжують сперечатися.
Повідомляють, що лідери країн ЄС отримали рекомендацію замовляти собі готелі, бо переговори про остаточний текст угоди, які мали відбутися за сніданком, затяглися спершу до обіду, а потім - до вечері, передає BBC Україна.
Кілька країн Євросоюзу не погоджуються на плани обмежити соціальні виплати працівникам-мігрантам і змінити положення європейського законодавства.
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Британський прем'єр-міністр планував ще сьогодні повернутися до Лондона з угодою і розпочати кампанію на британському референдумі про членство у ЄС.
Однак після дня переговорів у форматі один-на-один зберігаються спірнi моменти, і дехто припускає, що саміт затягнеться до суботи.
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