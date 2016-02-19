Кемерон поки не домовився в Брюсселі - BBC

Повідомляють, що лідери країн ЄС отримали рекомендацію замовляти собі готелі, бо переговори про остаточний текст угоди, які мали відбутися за сніданком, затяглися спершу до обіду, а потім - до вечері, передає BBC Україна.

Кілька країн Євросоюзу не погоджуються на плани обмежити соціальні виплати працівникам-мігрантам і змінити положення європейського законодавства.

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Британський прем'єр-міністр планував ще сьогодні повернутися до Лондона з угодою і розпочати кампанію на британському референдумі про членство у ЄС.

Однак після дня переговорів у форматі один-на-один зберігаються спірнi моменти, і дехто припускає, що саміт затягнеться до суботи.

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