У Вашингтоні відкривається перша з 1962 року трамвайна лінія

У перший час користуватися ним можна буде безкоштовно, передає Бі-бі-сі. Лінію протяжністю 3,9 км планували запустити протягом десятиліття. Проект кілька разів переглядався і змінювався.

У США, відбувається відродження трамвайного сполучення. За останні п'ять років трамваї з'явилися на вулицях Атланти і міста Шарлотт у Північній Кароліні.

Нью-Йорк планує запустити 26-кілометрову трамвайну лінію.

Винятком стало лише передмістя Вашингтона Арлінгтон, де були скасовані відразу два проекти. Жителі міста протестували проти їх високої вартості.

У минулому році в США було зроблено 50,84 млн поїздок на трамваях - за рік зростання склало 3,4%, повідомив федеральний департамент транспорту.