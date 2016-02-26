У Вашингтоні відкривається перша з 1962 року трамвайна лінія
20:09, 26 лютого 2016Світ
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В цю суботу в столицю США Вашингтон повертається трамвай, якого тут не бачили з 1962 року.
REUTERS
У перший час користуватися ним можна буде безкоштовно, передає Бі-бі-сі. Лінію протяжністю 3,9 км планували запустити протягом десятиліття. Проект кілька разів переглядався і змінювався.
У США, відбувається відродження трамвайного сполучення. За останні п'ять років трамваї з'явилися на вулицях Атланти і міста Шарлотт у Північній Кароліні.
Нью-Йорк планує запустити 26-кілометрову трамвайну лінію.
Винятком стало лише передмістя Вашингтона Арлінгтон, де були скасовані відразу два проекти. Жителі міста протестували проти їх високої вартості.
У минулому році в США було зроблено 50,84 млн поїздок на трамваях - за рік зростання склало 3,4%, повідомив федеральний департамент транспорту.
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