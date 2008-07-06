Фіделя Кастро визнали кращим журналістом Куби

Фідель Кастро удостоївся головної нагороди журналістів Куби - йому присуджена Національна премія імені Хосе Марті за досягнення у галузі журналістики. З`їзд представників місцевих ЗМІ одноголосно проголосував у суботу за висунення лідера кубинської революції як найвидатнішого публіциста за підсумками минулого року.

Кандидатура Кастро виявилася найпопулярнішою після закінчення голосування, в якому взяли участь 23 претенденти. Як відзначив голова виборчої комісії Хуан Марреро, Фідель одержав «першу премію, завдяки вірності ідеям і правді, а також, незаперечній етиці» в своїх публікаціях.

81-річний Фідель Кастро останнім часом постійно публікується в місцевій пресі і в Інтернеті. У своїх статтях він неодноразово зачіпав найбільш важливі внутрішні і міжнародні проблеми, що особливо стосуються політики США.

Газета.ру