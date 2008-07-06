У Багдаді демонтують бетонні мури

У найближчі дні в Багдаді будуть демонтовані перші так звані мури безпеки, які захищають від нападу терористів окремі будинки, квартали, вулиці і навіть цілі райони, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника командування іракської армії.

"Протягом найближчих двох днів спільно з мерією Багдада ми беремося до ліквідації бетонних огорож у центрі міста - в районах Баб Ель-Муаазам, а також площі Ат-Таїран і вулиці Палістіна", - заявив він на зборах адміністрації західної частини іракської столиці, які відбулися в неділю в Багдаді.

У реконструкції міста, за словами присутнього на зборах мера Багдада, візьмуть участь як іракські, так і іноземні компанії.

Бетонні огорожі були встановлені після війни 2003 року. Мешканці окремих районів, яким доводиться об`їжджати мури, мусять тратити на дорогу по кілька зайвих годин у день. Рішення розпочати часткове зносення бетонних мурів свідчить про відносне поліпшення ситуації з безпекою в Багдаді.