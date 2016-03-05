У перший тиждень дії режиму припинення вогню в Сирії загинуло 135 осіб - правозахисники

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, передає Deutsche Welle.

Водночас на територіях в країні, на які не розповсюджується дія угоди про припинення вогню, загинуло 552 особи.

Читайте такожРосія звинуватила Туреччину в обстрілах сирійської території у період перемир'я

Нагадаємо, що 27 лютого у Сирії набув чинності режим припинення вогню. 29 лютого ООН заявляла, що сторони здебільшого дотримуються угоди про припинення вогню.

Читайте такожСША відправляють на боротьбу з ІДІЛ стратегічні бомбардувальники В-52

Дія угоди про припинення вогню в Сирії не поширюється на "Ісламську державу" та "Фронт ан-Нусра" як визнані Радою безпеки ООН терористичними угруповання.

Як повідомляв УНІАН, у збройному конфлікті в Сирії майже за п'ять років бойових дій загинуло понад 250 тис. осіб, 13,5 млн сирійців залишили свої домівки.