Президент Туреччини запропонував побудувати в Сирії нове місто для біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив із пропозицією побудувати для сирійських біженців місто. Його ідея, озвучена у промові, виголошеній ввечері п'ятниці, 4 березня, полягає у зведенні нового міста у північній Сирії біля кордону з Туреччиною, де змогла б жити частка з мільйонів утікачів із охопленої війною країни, передає «Німецька хвиля».

"Що каже нам Захід? Ось, ми дамо вам три мільярди євро на рік. Погляньте, вже чотири місяці, як дали цю обіцянку. І все ще даватимуть та даватимуть. (...) Давайте зведемо місто на півночі Сирії", - цитує політика інформагенція Anatolia. Ердоган відзначив, що уже обговорив цю схему з президентом США Бараком Обамою. Голова турецької держави уточнив, що, за його пропозицією, місто займатиме площу 4500 квадратних кілометрів. Його інфраструктуру він пропонує облаштовувати зусиллями міжнародної спільноти. Часові рамки реалізації проекту Ердоган не окреслив.

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Анкара, яка займає важливе місце у планах ЄС для вирішення кризи біженців, не раз намагалася переконати західних партнерів організувати "безпечну зону" у Сирії для прийняття біженців.

Нагадаємо, 4 березня голова Представництва ЄС у Туреччині Хансйорг Хабер заявив, що Анкара повинна зупинити або істотно скоротити потік нелегальних мігрантів до Європи.