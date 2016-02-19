Сирійські повстанці відвоювали місто в бойовиків ІД - BBC
Сирійські повстанці повідомили, що за допомогою повітряної підтримки міжнародної коаліції відбили у бойовиків екстремістської організації "Ісламська держава" місто Аш-Шададі на північному сході Сирії.
За словами представників одного з угрупувань сил опозиції, Сирійської демократичної армії, повстанці зуміли встановити контроль над містом і кількома селами в його околицях, передає BBC Україна.
Аш-Шададі вважається стратегічно важливим для бойовиків ІД логістичним центром. Через місто проходять підкріплення і постачання зброї в іракський Мосул і Ракку, де, як вважають, розташовується штаб-квартира "Ісламської держави".
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На думку базованої у Великобританії організації "Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини", втрата Аш-Шададі стане для бойовиків серйозним психологічним ударом.
Про початок операції з узяття Аш-Шададі сирійські повстанці оголосили в четвер. Тоді ж авіація міжнародної коаліції під проводом США почала масивні ракетно-бомбові удари по місту.
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Правозахисники стверджують, що частина ударів припала на райони, населені мирними жителями. Повідомлялося про загибель щонайменше 15 людей.