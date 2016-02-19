Сирійські повстанці відвоювали місто в бойовиків ІД - BBC

За словами представників одного з угрупувань сил опозиції, Сирійської демократичної армії, повстанці зуміли встановити контроль над містом і кількома селами в його околицях, передає BBC Україна.

Аш-Шададі вважається стратегічно важливим для бойовиків ІД логістичним центром. Через місто проходять підкріплення і постачання зброї в іракський Мосул і Ракку, де, як вважають, розташовується штаб-квартира "Ісламської держави".

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На думку базованої у Великобританії організації "Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини", втрата Аш-Шададі стане для бойовиків серйозним психологічним ударом.

Про початок операції з узяття Аш-Шададі сирійські повстанці оголосили в четвер. Тоді ж авіація міжнародної коаліції під проводом США почала масивні ракетно-бомбові удари по місту.

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Правозахисники стверджують, що частина ударів припала на райони, населені мирними жителями. Повідомлялося про загибель щонайменше 15 людей.