"Газпром" запропонував Лівії скуповувати в неї всю нафту і газ

Голова правління російської газової монополії "Газпром" Олексій Міллер запропонував Лівії купувати всі обсяги її нафти, газу і скрапленого природного газу (СПГ), які відправляються на експорт. Про це йдеться в повідомленні "Газпрому" оприлюдненому на сайті Лента.ру.

Міллер також зустрівся з головою керуючого комітету «Національної нафтової корпорації Лівії» Шукрі Мохамедом Ганемом. Вони обговорили можливість створення спільного підприємства з розвідки і розробки газових і нафтових родовищ, а також будівництва об`єктів енергетичної інфраструктури. Нагадаємо, що в квітні 2008 року "Газпром" і "Національна нафтова корпорація Лівії" підписали меморандум про співпрацю.

У квітні 2008 року Росія списала багатомільярдний борг Лівії в обмін на контракти для російських компаній. Загальна сума боргу становила 4,6 мільярда доларів.