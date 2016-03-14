Перетин Егейського моря коштує біженцям від 4 тисяч євро - ЗМІ

Про це повідомляє німецька газета Bild am Sonntag з посиланням на офіційну статистику, передає Deutsche Welle.

У січні кількість прибулих складала 64,7 тисячі осіб, у лютому - 37,6 тисячі осіб, а за перші десять днів березня прибуло 2900 біженців.

Водночас, як зазначає видання, в уряді ФРН виходять з того, що цього року рівень злочинності, пов'язаної з контрабандою людей, збільшиться - вже минулого року були затримані 4339 нелегальних перевізників, що майже вдвічі більше, ніж 2014 року.

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Зазначається, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами нині нелегальні перевезення морем пропонують за значно зниженими цінами. Контрабандисти вимагали від кожного біженця трьох-п'ятизначні суми євро, залежно від країни походження, маршруту до Європи та використовуваного транспортного засобу.

Вказується, що перетин Егейського моря коштує від чотирьох до шести тисяч євро. Транспортування від Мілана до Франкфурта-на-Майні коштує 600-800 євро, а від Мілана до Копенгагена - від 1400 до 2000 євро.