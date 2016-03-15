ЄС не вважає випробування балістичних ракет причиною для санкцій проти Ірану

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні після зустрічі голів МЗС Євросоюзу у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

«Якщо ж це порушує резолюцію Ради безпеки ООН, це має обговорюватися у відповідних інституціях ООН», – заявила Могеріні.

При цьому Федеріка Могеріні застерегла, що випробування Іраном балістичних ракет посилює напруження у регіоні.

Читайте такожІран категорично відкинув питання про припинення розробки ракет

У Корпусі вартових Ісламської революції («Революційній гвардії») повідомили про проведення випробування декількох балістичних ракет по всій країні 8 березня. Іран стверджує, що запуск ракети був частиною військових навчань. У МЗС Ірану заявили, що випробування ракет не порушують ядерну угоду Ірану зі світовими державами чи резолюцію Ради безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, Франція попередила, що ЄС може застосувати санкції щодо Тегерана через випробуванням минулого тижня балістичних ракет Корпусом вартових Ісламської революції («Революційна гвардія»).