Керрі звинуватив "Ісламську державу" в геноциді і злочинах проти людяності

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі. ""Ісламська держава" визнає своєю метою геноцид за власним твердженням, в ідеології і діях - в тому, що вона говорить, у що вірить і що робить, - заявив Джон Керрі - "Ісламська держава" також відповідальна за злочини проти людяності відносно меншин", - додав він.

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Глава американського дипломатичного відомства заявив про це після того, як конгрес США проголосував за те, щоб прирівняти вбивства релігійних меншин джихадистами до геноциду.

За цим рішенням передбачаються міжнародні правові наслідки.

В кінці минулого року більше 60 депутатів британського парламенту направили лист прем'єр-міністру країни Девіду Кемерону з проханням чинити тиск на ООН з тим, щоб вбивства і тортури християн і представників інших релігійних меншин у Сирії та Іраку бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава" було визнано геноцидом.