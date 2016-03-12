"Ісламську державу" звинуватили в обстрілі міста в Іраку ракетами з отруйним газом

Про це повідомляє Al Sumaria з посиланням на офіційного представника шиїтського ополчення "Аль-Хашд Аш-Шаабі" Алі Аль-Хусейні, передає Lenta.ru. "Південна сторона Тази піддалася сильній атаці з боку бойовиків ви", в ході якої терористи запустили з Касба Аль-Башир дві ракети, начинені отруйними речовинами", - заявив Аль-Хусейні.

Читайте такожУ Пентагоні заявили, що після їх авіаударів ісламісти не зможуть робити хімзброюПредставник ополчення вимагає від офіційної влади допомогти з забезпеченням системи протиповітряної оборони і закликав об'єднати сили для звільнення Аль-Башир і навколишніх сіл.

У свою чергу, керівник комітету з прав людини парламенту Іраку Аршад Аль-Салхі повідомив про реєстрацію першого випадку загибелі дитини в місті Таза в результаті отруєння хлором.

Це була повторна атака - в четвер, 10 березня, вища рада з прав людини повідомила про 409 постраждалих в результаті хімічної атаки терористів. Жителі міста отримали середні та важкі поранення. У всіх пошкоджені дихальні шляхи.

Бойовиків "Ісламської держави" неодноразово звинувачували в застосуванні хімічної зброї під час бойових зіткнень в Іраку і Сирії. В середині лютого експерти підтвердили, що екстремісти використовували іприт (гірчичний газ) проти курдських повстанців на території Іраку.

Організація із забороні хімічної зброї 5 січня повідомляла про ознаки застосування зарину в ході конфлікту.

19 листопада минулого року іракська розвідка дізналася, що радикали створюють окремий підрозділ для виробництва бойових отруйних речовин.

У лютому в Іраку американські військові захопили Сулеймана Дауда аль-Бакара, також відомого як Абу Дауд, який відповідав за створення хімічної зброї для ісламістів. Він потрапив в полон в результаті операції, проведеної в лютому, і пізніше був переданий владі країни.