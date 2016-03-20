Кемерон: Британії буде потрібно "від 7 до 10 років", щоб подолати наслідки можливого виходу з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон допускає можливість виходу Сполученого Королівства з ЄС, якщо прихильники збереження членства в співтоваристві не проявлять належної активності під час референдуму, який запланований на літо.

Про це сам політик повідомив в інтерв'ю газеті The Independent on Sunday, передає ТАСС.

"Чого я боюся, так це (низької) явки, - зізнався прем'єр. - Адже багато хто може подумати: в кінці кінців, залишитися в ЄС - це розумно, от нехай інші проголосують за мене. Так от, не робіть цього".

За словами Кемерона, прихильників і противників виходу з ЄС у Великобританії зараз майже порівну, а тому явка стане "дійсно важливим чинником". "Голосування буде дуже напруженим, поза всяким сумнівом", - зазначив політик.

Він також заявив, що Сполученому Королівству потрібно "від семи до десяти років" на те, щоб подолати наслідки можливого виходу з ЄС. Кемерон вважає, що в цей період розвиток країни буде "поставлено на паузу", в той час як весь світ буде стрімко йти вперед.

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Як показує більшість опитувань громадської думки, кількість прихильників виходу Великобританії з ЄС і противників такого кроку зараз практично зрівнялася. При цьому в останні місяці на тлі гострої міграційної кризи табір євроскептиків постійно отримує нових однодумців.

Референдум з питання подальшого членства Сполученого Королівства у складі ЄС пройде 23 червня. Це рішення було підтримано урядом після того, як в ході лютневого саміту в Брюсселі вдалося узгодити пакет поступок британському парламенту з боку керівництва спільноти.