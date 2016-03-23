В Аризоні на праймеріз перемогли Клінтон і Трамп

За результатами праймеріз в Аризоні, жителі американського штату найбільше підтримують Хілларі Клінтон і Дональда Трампа. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожПротестуючі проти Трампа заблокували шосе в Арізоні

Відзначається, що обидва кандидати на участь у президентській гонці отримали більшу частку голосів, ніж очікувалося, у порівнянні з їх найближчими суперниками - Берні Сандерсом і Тедом Крузом.

"В Аризоні більша перемога, ніж очікувалося. Дякую, я ніколи не забуду", - написав Трамп у своєму Twitter.

Much bigger win than anticipated in Arizona. Thank you, I will never forget! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2016

У своїй промові у вівторок Клінтон згадала про серію терактів в Брюсселі, які забрали життя понад 30 осіб у вівторок. Вона додала, явно відсилаючись до Дональда Трампа, що Америці потрібен сильний, розумний, надійний лідер - а не той, хто буде посилювати в людях страх.

Також наголошується, що обидві партії проводять кокуси в штаті Юта, демократи проводять внутрішньопартійні вибори ще і в Айдахо. Явка була настільки висока, що деяким людям довелося чекати близько двох годин, щоби проголосувати, а в Айдахо організатори змушені були відкрити додаткове місце для голосування, щоб прийняти тисячі людей, які прийшли на голосування.